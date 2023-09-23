بالتزامن مع "اليوم الوطني 93".. "أمير المدينة" يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزًا لرعاية كبار السن

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ستة مراكز نموذجية للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في المدينة المنورة، والتي جرى إنشاؤها ضمن مبادرات وقف "خير المدينة" بإشراف هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي.