بالتزامن مع "اليوم الوطني 93".. "أمير المدينة" يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزًا لرعاية كبار السن

بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 93، أطلق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ستة مراكز نموذجية للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركز متخصص لتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن في المدينة المنورة، والتي جرى إنشاؤها ضمن مبادرات وقف "خير المدينة" بإشراف هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي.
وتأتي المراكز الجديدة لتساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الموجهة لخدمة المجتمع، حيث انتهت الأعمال الإنشائية في 4 مراكز، فيما يجري العمل لإنشاء ووضع اللمسات النهائية لإنجاز المركزين الأخرين.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للمبادرات الخيرية والغير ربحية التي يتم إطلاقها سنوياً في المدينة المنورة بالتزامن مع ذكرى حلول اليوم الوطني لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بمراكز الرعاية الصحية الجديدة التي تُعد نموذجاً مميزاً للممارسات الحضارية للقطاع غير الربحي في المملكة الذي يواكب مستهدفات الدولة في تأصيل المسؤولية الاجتماعية، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-؛ لتعزيز منظومة التنمية المستدامة وجودة الحياة على مستوى مناطق المملكة.