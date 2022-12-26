"صهاريج تحلية وهمية".. "المياه" تحذّر من ناقلات الملكية الخاصة بمكة

أكّدت شركة المياه الوطنية بمكة المكرّمة، أن الآبار الأهلية ليست ضمن مسؤوليات الشركة، لافتةً إلى أن بعض الناقلات ذات ملكية خاصة لأصحابها ولا تعود ملكيتها للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة.
جاء ذلك عقب امتعاض عددٍ من سكان العاصمة المقدّسة حول الصهاريج التي تحمل عبارة "مياه تحلية نقية" تبيع مياه آبار أهلية، موهمةً المستفيد بأن المياه صحية ونقية وصادرة من المواقع الرسمية التابعة لشركة المياه، وهي بخلاف ذلك.
ونوّهت شركة المياه الوطنية بضرورة الحصول على الصهاريج من خلال القنوات الرسمية المتاحة على مدار الساعة عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه المتوافر على (Apple Store وGoogle play).