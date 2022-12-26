"صهاريج تحلية وهمية".. "المياه" تحذّر من ناقلات الملكية الخاصة بمكة

جاء ذلك عقب امتعاض عددٍ من سكان العاصمة المقدّسة حول الصهاريج التي تحمل عبارة "مياه تحلية نقية" تبيع مياه آبار أهلية، موهمةً المستفيد بأن المياه صحية ونقية وصادرة من المواقع الرسمية التابعة لشركة المياه، وهي بخلاف ذلك.