مكالمة آخر الليل وتكريم من "الجلاجل".. هكذا أنقذت الطفلة "سارة" والدتها

وأردف: في مثل هذه الحالات لا يجب التعامل بالبروتوكولات والكلام الرسمي، وحرصت على التواصل معها بشكل صحيح، وتحدثت معها وكأنها إحدى أطفالي، وسألتها عن الحالة عما إذا كانت الأم تتكلم أم لا، وأخبرتني أنهم في المنزل، وأدركت أنها لن تستطيع أن توصلني للموقع بدقة، والوقت عامل حاسم؛ ففي هذا الوقت قررت اللجوء إلى الواتساب، فسألتها أن تدخل على الواتساب ورغم عدم السماح باستخدام الجوال الشخصي لكن الحالة كانت خاصة؛ وبالتالي أخذت رقمها وأرسلت لها من جوالي وكانت رسالة نصية وتجاوبت معي ولم أغلق الخط وعندما أرسلت استطعنا معرفة الموقع، وبدون مجاملة كان لها الفضل في الوصول إلى الحالة وإنقاذ الأم.