"الدوسري" تستعرض الآثار التاريخية للحضارات القديمة في جبل العهين

وفي بداية الندوة عرّفت "الدوسري" بجبل العهين، وقالت: إن له مكانة مهمة في المدينة المنورة، ويقع في محافظة الحناكية على بعد 90 كيلومترًا من المدينة المنورة؛ حيث تعدّ الحناكية من أشهر المناطق في العصر الإسلامي، وهي منطقة ذات تكوينات صخرية، مبينة أن الجبل يحوي فنونًا صخرية متنوعة تم تنفيذها على صخور من الحجر الرملي الأحمر الصلب.