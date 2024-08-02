"الدوسري" تستعرض الآثار التاريخية للحضارات القديمة في جبل العهين

كشفت ندوة "الفنون الصخرية بجبل العهين"، التي عُقدت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الثالثة، عن فنون صخرية بجبل العهين في منطقة المدينة المنورة، هي الأولى في الجزيرة العربية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
وتناولت الندوة التي تحدثت فيها الدكتورة سارة الدوسري، الحاصلة على دكتوراه في آثار الجزيرة العربية لمرحلة ما قبل التاريخ، عن الفنون الصخرية في جبل العهين التي تعدّ واحدة من أعظم الآثار التي تنطوي على سرد مذهل للحضارات القديمة، لاسيما أنها تظهر عادات وتقاليد وديانات واحتفالات شعوب ماضية، وترسم لوحة حية تأخذنا في رحلة عبر آفاق الزمن، من بداياتها الغامضة إلى نهاياتها المثيرة.
وفي بداية الندوة عرّفت "الدوسري" بجبل العهين، وقالت: إن له مكانة مهمة في المدينة المنورة، ويقع في محافظة الحناكية على بعد 90 كيلومترًا من المدينة المنورة؛ حيث تعدّ الحناكية من أشهر المناطق في العصر الإسلامي، وهي منطقة ذات تكوينات صخرية، مبينة أن الجبل يحوي فنونًا صخرية متنوعة تم تنفيذها على صخور من الحجر الرملي الأحمر الصلب.
وأوضحت أن جبل العهين يُعدّ الموقع الوحيد الذي يحوي فنونًا صخرية تتبع مرحلة ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية، وتكثر فيه الملاجئ الصخرية التي يتّخذها المسافرون أماكن للراحة في أثناء سفرهم، مبينة أن الفنون الصخرية الموجودة في الجبل بالنحت وليس الرسم، وتضمّ النقوش أشكالًا بشرية وحيوانية.
وعرضت "الدوسري" لوحات لأبرز الفنون الصخرية في جبل العهين، ومنها لوحة صخرة صغيرة نحتت عليها أشجار النخيل، وواجهة صخرية كبيرة منحوتة أسفل الجبل، والمنحوتات عليها عبارة عن نصوص ثمودية.
وأشارت إلى نقوش تُظهر مجموعة من الأسلحة المستخدمة في الصيد مثل القوس والسهم والرمح والشبكات، وسلاح القوس المستعرض الذي يعدّ اكتشافًا جديدًا للفنون الصخرية في الجزيرة العربية، لافتة إلى نحت آخر هو آلة موسيقية من الطبل البرميلي الشكل، وهو اكتشاف جديد أيضًا؛ حيث لا توجد طبلة برميلية منحوتة في الجزيرة العربية تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ.
وجاءت ندوة "الفنون الصخرية بجبل العهين" ضمن البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب، الذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور حتى الخامس من أغسطس الجاري من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.