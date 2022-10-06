ماجدة الرومي تُغني روائعها في ثالث حفلات مهرجان "الغناء بالفصحى"

وتجلّت الرومي في حضرة الفصحى بثنائية الشاعر خالد بن محفوظ والموسيقار عبد الرب إدريس، مثل "في ليلك الساري" و"أحتاج إليك"، ثم استرجعت ذكرى الشاعر نزار قباني برباعية غنّتها بعذوبة؛ وهي "أحبك جدًّا" و"وعدتك أن لا أحبك"، و"ست الدنيا يا بيروت"، وأخيرًا أغنية "كلمات ليست كالكلمات".