"مايستر" يقود تعاونًا بحثيًّا كبيرًا يُظهر التنوُّع البيولوجي للغطاء النباتي في المناخات الجافة

وبالنسبة للدراسة الجديدة، فحص العلماء عددًا من السمات في أكثر من 300 نوع نباتي من ست قارات. وكان من بين هذه السمات تركيز العناصر المعدنية التي تساهم في نمو النباتات وبقائها، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والزنك، التي غالبًا ما تهمل مقارنة بسمات أخرى، مثل بنية النباتات ومظهرها الخارجي.