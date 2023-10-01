مكة المكرمة.. حملة للأمانة تصادر 4 أطنان من السكراب بالشرائع

أسفرت حملة نفذتها وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، عن مصادرة ما يقارب 4 أطنان من السكراب بمنطقة الشرائع شرقي مكة المكرمة.
وفي التفاصيل، قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات- لجنة تنظيم الحديد المستعمل (السكراب والخردة)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بتنفيذ حملة لبعض أماكن تجميع السكراب المخالفة بنطاق (بلدية الشرائع). وقد وتم رصد موقعين مختلفين؛ مما نتج عنه مصادرة ما يقارب (4) أطنان.
واتخذت اللجنة كل الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنظيم عمل بيع السكراب وفق شروط ومعايير حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الشأن.