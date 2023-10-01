مكة المكرمة.. حملة للأمانة تصادر 4 أطنان من السكراب بالشرائع

وفي التفاصيل، قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات- لجنة تنظيم الحديد المستعمل (السكراب والخردة)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بتنفيذ حملة لبعض أماكن تجميع السكراب المخالفة بنطاق (بلدية الشرائع). وقد وتم رصد موقعين مختلفين؛ مما نتج عنه مصادرة ما يقارب (4) أطنان.