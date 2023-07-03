"الداخلية" تسدل الستار على حادث مسجد الرضا بالأحساء بتنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً للجناة

وأوضح بيان الداخلية اليوم أن طلحة هشام محمد عبده (مصري)، وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري، ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى، وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري (سعوديين)، أقدموا على ارتكاب أفعال تُعد ضرباً من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع أحد الهالكين وبقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة في محافظة الأحساء (مسجد الرضا) ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه أحد الهالكين على الانضمام للتنظيم الإرهابي.