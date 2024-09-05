"جاهز" تُدشن "عبية" مركبة كهربائية صديقة للبيئة

يُذكر أن هذه الدفعة من المركبات تتميز بتصميمها المبسط وتقنياتها المتطورة، كما تم تصنيع المركبة "عبية" خصيصًا لشركة "جاهز"، وتمتاز بكونها مركبة تعتمد على الطاقة الشمسية مع "صفر" انبعاثات كربونية؛ مما يجعلها صديقة للبيئة، كما تمتاز بالحجم الصغير بحيث يمكن أن تكون بديلًا مناسبًا عن الدراجات النارية مستقبلًا.