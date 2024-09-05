"جاهز" تُدشن "عبية" مركبة كهربائية صديقة للبيئة

دشنت شركة جاهز الدولية مبادرة جديدة تتضمن إطلاق مجموعة من المركبات الكهربائية "عبية"، وذلك في خطوة طموحة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجهات المملكة العربية السعودية، وكذلك التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.
وقد حضر حفل الإطلاق "م. فواز السهلي" نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم.
يُذكر أن هذه الدفعة من المركبات تتميز بتصميمها المبسط وتقنياتها المتطورة، كما تم تصنيع المركبة "عبية" خصيصًا لشركة "جاهز"، وتمتاز بكونها مركبة تعتمد على الطاقة الشمسية مع "صفر" انبعاثات كربونية؛ مما يجعلها صديقة للبيئة، كما تمتاز بالحجم الصغير بحيث يمكن أن تكون بديلًا مناسبًا عن الدراجات النارية مستقبلًا.
وستبلغ الدفعة الأولى عدد 30 مركبة، مع استهداف أن يكون 25% من أسطول جاهز كهربائي بحلول 2026.
وأكدت شركة جاهز أن إطلاق "هذه المبادرة" يأتي في إطار سعيها الدؤوب لدعم الاستدامة وحماية البيئة؛ فمن خلال التحول إلى السيارات الكهربائية تسعى جاهز إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ.