"المرئي والمسموع": منع  أي منصة من البث داخل المملكة إذا رفضوا ضبط المحتوى

وتابع، "تواصلنا مع منصات عدة مثل "Google" و"Twitter" لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي، وكان هناك تعاون من قبلهم، وقد أعلنت الهيئة أنها ستوجّه بعدم السماح لأي منصة من البث داخل المملكة إذا رفضوا التعاون معنا في ضبط المحتوى".