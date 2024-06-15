"جامعة شقراء" تعلن جاهزيتها للقبول في برنامج "التجسير" في التمريض والمختبرات

أعلنت جامعة شقراء عن عزمها القبول في برنامج الترقية الأكاديمية "التجسير" في تخصصات علوم التمريض والمختبرات الطبية للعام الجامعي 1446هـ.
وبيّنت الجامعةُ آليةَ الدراسة في البرنامج، لافتة إلى أن الدراسة ستكون انتظامًا حضوريًّا مسائيًّا وبرسوم دراسية، ولغة الدراسة ستكون الإنجليزية، ومدة البرنامج 4 فصول دراسية و6 أشهر تدريب الامتياز.
وأوضحت الجامعة أن من أهم شروط القبول: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصص المتقدم عليه، وألا يقل المعدل التراكمي عن 2.5 من 5 أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم تصنيف وتسجيل مهني سارٍ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص المتقدم عليه.
وأكدت على ضرورة اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة؛ وهي: توفل CBT 97 درجة، أو PBT 400 درجة، أو IBT 32 درجة، أو ستب 52 درجة، أو آيلتس 3.5 درجة.