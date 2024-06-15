"جامعة شقراء" تعلن جاهزيتها للقبول في برنامج "التجسير" في التمريض والمختبرات

وأوضحت الجامعة أن من أهم شروط القبول: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصص المتقدم عليه، وألا يقل المعدل التراكمي عن 2.5 من 5 أو ما يعادله، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم تصنيف وتسجيل مهني سارٍ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في التخصص المتقدم عليه.