منظمة "ستيفي" العالمية تُكَرّم "تراحم" بجائزة أفضل عمل إعلامي مرئي على المستوى الذهبي

سجلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، إنجازًا جديدًا في مجال العمل والتأثير الإنساني؛ بانضمامها للمنظمات المشاركة على مستوى العالم في جوائز منظمة Stevie لجوائز الأعمال الرائدة عالميًّا، وحصولها على الفئة العالمية على المستوى الذهبي.. وتَسَلّم الجائزةَ الأمينُ العام صقر بن محمد القرني خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بحضورٍ عالمي من مختلف الدول مساء يوم الجمعة.
وذكر الأمين أن هذه الجائزة العالمية تأتي تأكيدًا على ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وعناية شاملة في كل المجالات.. واهتمامُ "تراحم" بدعم المستفيد وتحويله من الرعاية إلى المشاركة التنموية؛ هو انعكاس لنموذج عمل وطني يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُصَنَّف الجائزة تكريمًا لجهود العمل الإنساني للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خلال اختيارها كأفضل مقطع فيديو يعبر عن معاناة أسر السجناء والمفرج عنهم في الحصول على الخدمات والاحتياجات الأساسية والدور الوطني الذي تقدمه اللجنة من إسهامات وخدمات ودعم معنوي ومادي يكفل لهم الحياة الكريمة، كما تعد الجائزة ضمن أكثر الجوائز المرموقة في العالم، وتمنح للأعمال الدولية للعديد من الشركات والأفراد في أكثر من 60 دولة في 12 مجالًا، وتعكس هذه الجائزة الجهود المستمرة التي تسعى لها "تراحم" في تحقيق التكافل المجتمعي والحفاظ على البناء الأسري بتقديم الخدمات وإيصال رسالتها الجميع شركاء في التراحم المجتمعي.
ويأتي حصول اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم على هذه الجائزة؛ تأكيدًا على نجاح رحلتها وقدرتها على التأثير الإنساني في نجاح حملتها ومشاركة المجتمع في التفاعل معها؛ ودافعًا للاستمرار في الابتكار والتقدم لإيصال صوتها إعلاميًّا وتقديم أفضل الخدمات لمستفيديها.