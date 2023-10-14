منظمة "ستيفي" العالمية تُكَرّم "تراحم" بجائزة أفضل عمل إعلامي مرئي على المستوى الذهبي

وتُصَنَّف الجائزة تكريمًا لجهود العمل الإنساني للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من خلال اختيارها كأفضل مقطع فيديو يعبر عن معاناة أسر السجناء والمفرج عنهم في الحصول على الخدمات والاحتياجات الأساسية والدور الوطني الذي تقدمه اللجنة من إسهامات وخدمات ودعم معنوي ومادي يكفل لهم الحياة الكريمة، كما تعد الجائزة ضمن أكثر الجوائز المرموقة في العالم، وتمنح للأعمال الدولية للعديد من الشركات والأفراد في أكثر من 60 دولة في 12 مجالًا، وتعكس هذه الجائزة الجهود المستمرة التي تسعى لها "تراحم" في تحقيق التكافل المجتمعي والحفاظ على البناء الأسري بتقديم الخدمات وإيصال رسالتها الجميع شركاء في التراحم المجتمعي.