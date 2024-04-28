افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا

من جانبه، أوضح رئيس رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا الدكتور إبراهيم ياسين، أن الملتقى يعرض أبحاث المبتعثين السعوديين في المجال الصحي، والتي تم تقييمها عبر اللجنة العلمية للملتقى، حيث يشارك في الملتقى، بعض الهيئات التدريبية الطبية في إيرلندا، وعدد من الأعضاء. يذكر أن الملتقى، الذي يحضره طلبة الطب المبتعثون في إيرلندا، يهدف إلى تعريف الطلبة بالتخصصات الصحية وطرق اختيارها، وما يتعلق بالاختبارات وطرق المفاضلة، كما يشتمل على معرض لأبرز إنجازات وأبحاث الأطباء السعوديين الدارسين في إيرلندا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات العلمية.