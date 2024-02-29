دعت لوقف فوري لإطلاق النار.. المملكة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في جلسة مناقشة تقرير المفوض السامي لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار اجتماعات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.