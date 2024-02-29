دعت لوقف فوري لإطلاق النار.. المملكة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في جلسة مناقشة تقرير المفوض السامي لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار اجتماعات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
وقال السفير "ابن خثيلة"، في مداخلته: إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من أقسى الظروف في ظل تعرّضه للقصف والتهجير القسري والجوع؛ إثر مواصلة "إسرائيل" حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن للشعب الفلسطيني الحق في الحياة الكريمة وتقرير المصير، وأن عدم دعم هذه الحقوق المشروعة سيلحق أضراراً جسيمة باحترام المؤسسات الدولية، والقوانين والمبادئ الإنسانية الدولية.
وأكد تمسّك المملكة بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.