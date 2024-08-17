فلكي إماراتي: القمر العملاق الأزرق في السماء الإثنين المقبل

وأشار إلى أن هناك ما يُعرف بالقمر الأزرق، وهو ليس أزرق اللون بالطبع، وإنما يشير القمر الأزرق ببساطة، إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد، أو البدر الثالث من 4 بدور في الفصل، كما هو في فصل الصيف الحالي، حيث البدر في 21 يونيو، و21 يوليو، و19 أغسطس، و17 سبتمبر.