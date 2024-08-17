فلكي إماراتي: القمر العملاق الأزرق في السماء الإثنين المقبل

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان؛ بأن القمر العملاق الأزرق، سيُشاهَد في عموم الأرض الإثنين المقبل.
ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن "الجروان"؛ أن "القمر العملاق" أو "بدر الحضيض "، يُطلق على القمر البدر في حالة تزامن حدوث البدر مع وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض (الحضيض) أو أقرب إليها بنحو 90% من المسافة، أو بمسافة دون 360,000 كم من الأرض.
وعند موضع الحضيض يزداد حجم القمر الظاهري بنحو 15 في المئة، وإضاءته بنحو 28 في المئة عنه عند كونه في موضع الأوج، ولها تأثير البدر الاعتيادي؛ كالمد البحري العالي والجزر البحري المنخفض، لكن بصورة أكبر قليلاً.
وأضاف "الجروان"؛ أن القمر العملاق سيكون يوم الإثنين 19 أغسطس هو الأول من بين أربعة منها هذا العام 2024، حيث سيحدث كذلك في 17 سبتمبر، و17 أكتوبر، و15 نوفمبر. سيكون أقرب قمر عملاق هو قمر الصيادين في أكتوبر.
وأوضح أن الحضيض القمري يتكوّن عندما يكون بُعد القمر دون 360,000 كم، والمتوسط 380,000 كم، أما الأوج القمري عندما يكون بُعد القمر أكبر من 404,000 كم.
وأشار إلى أن هناك ما يُعرف بالقمر الأزرق، وهو ليس أزرق اللون بالطبع، وإنما يشير القمر الأزرق ببساطة، إلى البدر الثاني في شهر تقويمي واحد، أو البدر الثالث من 4 بدور في الفصل، كما هو في فصل الصيف الحالي، حيث البدر في 21 يونيو، و21 يوليو، و19 أغسطس، و17 سبتمبر.