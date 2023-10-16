"دمج الطبيعة بالفن المعماري".. أسلوب سياحي مستدام لمشاريع "أردارا"

تستفيد رؤية المملكة 2030 من نقاط القوة لكل منطقة، وتُركّز على عوامل الجذب، إما أن تكون طبيعية أو اقتصادية أو على مستوى إبراز الهوية المعمارية التي تعكس تنوعًا مميزًا تتنافس به المناطق السعودية مع اقتناص الفرص الاستثمارية وتقديم حلول سياحية مختلفة عبر تطوير المواقع والواجهات وتحسين بنيتها التحتية لتصبح مشاركًا في الناتج المحلي وتسهم في خلق الوظائف، فرأس المال البشري هدف رئيس لا تعبر الرؤية دونه.
وعند الحديث مثلاً عن منطقة عسير، فلابد من التوقف عند التطويرات الشاملة التي حظيت بها تحقيقًا لاستراتيجية عسير "قمم وشمم"، فقبل أيام كان هناك حدث سيُغيّر المشهد السياحي فيما يخص خدمات النقل الجوي بعد إطلاق المخطط العام لمطار أبها الجديد الذي ركّز على هوية عسير وإرثها الثقافي في تصميمه الخارجي.
واليوم أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة أردارا للتطوير العقاري، مع تدشين باكورة وجهاتها "الوادي" في قلب مدينة أبها، لتشمل خطط التنمية مختلف مدن ومناطق المملكة.
ويأتي هذا المشروع في سياق إبراز القوة السياحية التي تمتلكها المملكة، وليقوم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين وتفعيل الفرص الاقتصادية في بعض القطاعات الواعدة، خاصة وأن "أردارا" مطور عقاري مختلف عن المطورين العاديين، يستثمر في السياحة والضيافة والقطاع العقاري بأسلوب مستدام يضمن تحقيق معايير جودة الحياة.
وتمزج مشاريع أردارا بين التراث والطبيعة والأسلوب المعماري الذي يحفظ هوية المنطقة ليُظهر التنوع الذي تمتاز به عسير، إضافة لكونها مواقع سياحية تدمج جمال الطبيعة وسحر الإطلالات المائية لتصبح أيقونة وأنموذجًا فريدًا استثمر الفن المعماري والموقع بقلب أبها مع توفر الخدمات بقالب استثنائي.