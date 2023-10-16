"دمج الطبيعة بالفن المعماري".. أسلوب سياحي مستدام لمشاريع "أردارا"

تستفيد رؤية المملكة 2030 من نقاط القوة لكل منطقة، وتُركّز على عوامل الجذب، إما أن تكون طبيعية أو اقتصادية أو على مستوى إبراز الهوية المعمارية التي تعكس تنوعًا مميزًا تتنافس به المناطق السعودية مع اقتناص الفرص الاستثمارية وتقديم حلول سياحية مختلفة عبر تطوير المواقع والواجهات وتحسين بنيتها التحتية لتصبح مشاركًا في الناتج المحلي وتسهم في خلق الوظائف، فرأس المال البشري هدف رئيس لا تعبر الرؤية دونه.