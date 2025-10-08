الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين لتلويث التربة واستغلال الرواسب في الشرقية ومكة المكرمة

وبيّنت القوات أن عقوبة ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، مؤكدة حرصها على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات تضر بالبيئة.