الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين لتلويث التربة واستغلال الرواسب في الشرقية ومكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بعد تورط اثنين منهم في تلويث البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، فيما استغل الثالث الرواسب في منطقة مكة المكرمة بطريقة غير نظامية.
وأوضحت القوات أن الفرق الميدانية باشرت الواقعتين بشكل فوري، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين الثلاثة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها.
وبيّنت القوات أن عقوبة ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، مؤكدة حرصها على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات تضر بالبيئة.
كما أوضحت أنه تم ضبط معدة تُستخدم في تجريف ونقل التربة ضمن المخالفة المسجّلة في منطقة مكة المكرمة، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الأنشطة يُعد من الاعتداءات البيئية الجسيمة التي تستوجب العقوبة.
وحثّت القوات الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.