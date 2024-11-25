"الخطيب": منظومة السياحة تدعم 17 مشروعًا سياحيًا نوعيًا في الأحساء تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال

وأشار إلى أن مدينة الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة، وأن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتًا النظر إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من أبرز المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع.