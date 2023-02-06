"البنيان" يدشن خدمة "التسجيل الإلكتروني" للطلبة المستجدين

دشّن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان اليوم خدمة "التسجيل الإلكتروني" الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، والتي تطلقها وزارة التعليم للمرة الأولى خلال زيارته ركن تقنيات التعليم ضمن جناح السعودية الرقمية بمؤتمر ليب 23 بالرياض.
وأكد وزير التعليم على أن الوزارة حريصة على مواكبة التقنيات وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها التعليمية وأولياء أمور الطلبة من خلال هذه الخدمة في مناطق المملكة المختلفة، إلى جانب التعامل مع القطاعات أصحاب العلاقة الأخرى فيما يخص المدارس، سواء كان في التخصيص أو هيئة الحكومة الرقمية وغيرها من القطاعات.
وتُعد خدمة "التسجيل الإلكتروني" رافداً من روافد الخدمات الإلكترونية التي تساعد أولياء أمور الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية لتسجيل أبنائهم إلكترونياً في المدارس المحددة؛ وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية، حيث تهدف خدمة التسجيل الإلكتروني إلى تسهيل تجربة المستفيد وتنظيم رحلة تسجيل الطلبة المستجدين، مع ضمان توفير فرص عادلة لتسجيلهم واستيعابهم من خلال المفاضلة وتطبيق اعتماد المعايير المناسبة، إضافةً إلى تحسين خطة التوسّع في المدارس، ومعرفة وتحديد الاحتياج الفعلي للمعلمين.
وتقوم الخدمة بالتعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة مثل؛ مركز المعلومات الوطني والهيئة العامة للعقار والبريد السعودي "سبل" ووزارة الصحة ووزارة العدل، وفق حوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.
وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث من المتوقع أن يستفيد منها في المرحلة الأولى من الإطلاق أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.
وتتضمن رحلة تسجيل الطالب إلكترونياً الاطلاع على صفحة الشروط والأحكام، والموافقة على لائحة شروط وضوابط التسجيل العامة، تليها مرحلة التأكيد على صحة بيانات ولي الأمر والطالب المراد تسجيله ومعلومات التواصل، وتحديد العنوان الوطني، واستعراض المدارس وتحديد الرغبات وانتهاءً بمرحلة تعبئة استمارة الفحص الاستكشافي وإرسال الطلب.
يُذكر أن وزارة التعليم تشارك في المؤتمر التقني الدولي (LEAP) لعام 2023 عبر جناح السعودية الرقمية بـ (9) خدمات إلكترونية يأتي في طليعتها خدمة التسجيل الإلكتروني، ومنصة مدرستي، وروضتي، ومنصة اختبار، والمدرسة الافتراضية، ونظام نور وغيرها من المنصات والخدمات الرقمية.