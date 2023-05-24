محليات

"شرطة حائل" تطيح بمواطن لترويجه الأمفيتامين والحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لجهة الاختصاص
"شرطة حائل" تطيح بمواطن لترويجه الأمفيتامين والحشيش
واس
واس

قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته سلاحين ناريين.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حائل
شرطة منطقة حائل

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