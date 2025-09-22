اليوم الوطني السعودي الـ95 بين عبق التاريخ وجمال الاحتفال المعاصر

كما تحتضن المملكة سلسلة من الحفلات الغنائية البارزة، حيث يحيي الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أميمة طالب ليلة استثنائية في جدة يوم 22 سبتمبر، فيما تلتقي جماهير المنطقة الشرقية مع فنانة العرب أحلام في أمسية فنية مميزة في اليوم ذاته، وفي القصيم، ينتظر الجمهور أمسية موسيقية يوم 23 سبتمبر تجمع بين صوت العندليب الخليجي عبادي الجوهر والفنان نواف الجبرتي في احتفال يليق بالمناسبة الوطنية.