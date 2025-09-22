اليوم الوطني السعودي الـ95 بين عبق التاريخ وجمال الاحتفال المعاصر

تتجدّد في اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "عِزّنا بطبعنا" مشاعر الفخر والانتماء، حيث تمتزج رمزية المواقع التاريخية التي شهدت تأسيس الدولة مثل قصر المصمك في قلب الرياض، والدرعية التي مثّلت منطلق الدولة السعودية الأولى، مع أجواء احتفالية عصرية تزدان بها مدن المملكة كافة.
ويمثِّل قصر المصمك بجداره الطيني وأبراجه المهيبة، شاهدًا على لحظة توحيد السعودية وبداية المسيرة، فيما تستعيد الدرعية بواحاتها وقصورها معاني الأصالة والجذور الممتدة، وتستحضر هذه المواقع التاريخية مع كل يوم وطني، القيم التي تأسست عليها المملكة، لتربط الأجيال بتاريخها وتلهمها بمستقبلها.
وفي موازاة ذلك، تنبض سماء المملكة وفرح شوارعها بفعاليات اليوم الوطني المميزة، إذ تتزين المدن بـالألعاب النارية التي تضيء السماء بألوان العلم، إلى جانب العروض الجوية التي تقدمها أسراب الطائرات العسكرية والمدنية في مشهد يعكس قوة الحاضر.
كما تحتضن المملكة سلسلة من الحفلات الغنائية البارزة، حيث يحيي الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أميمة طالب ليلة استثنائية في جدة يوم 22 سبتمبر، فيما تلتقي جماهير المنطقة الشرقية مع فنانة العرب أحلام في أمسية فنية مميزة في اليوم ذاته، وفي القصيم، ينتظر الجمهور أمسية موسيقية يوم 23 سبتمبر تجمع بين صوت العندليب الخليجي عبادي الجوهر والفنان نواف الجبرتي في احتفال يليق بالمناسبة الوطنية.
وعلى صعيد الفعاليات المجتمعية، ينطلق سوق الدار بالرياض خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر، بتنظيم من بنك التنمية الاجتماعية، ليقدم مزيجًا من التسوق والحرف اليدوية والعروض الحية والورش والتجارب التراثية، في احتفاء بالهوية السعودية وإبداع الصناع المحليين.
وتتيح هذه الفعاليات، المنتشرة من جدة والشرقية إلى القصيم والرياض، فرصًا للزوار والمواطنين والمقيمين للاحتفاء بروح جماعية تعكس وحدة الوطن وتلاحم شعبه.
إن هذا التمازج بين إرث المواقع التاريخية وغنى الفعاليات الوطنية المعاصرة يجسّد صورة متكاملة لليوم الوطني السعودي، بوصفه مناسبة تعيد التذكير بجذور الدولة وتفتح الأفق أمام حاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد.