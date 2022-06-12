200 سيارة خَرِبة وأطنان نفايات.. شاهد 100 مخالفة لإصحاح الطائف بيئيًّا

وبيّنت الأمانة أنها دعمت برامج تحسين المشهد الحضري بأحياء شرق وغرب الطائف بفِرَق عمل إضافية لتسريع وتيرة الإنجاز برصد التشوهات ومعالجتها، ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرارها، ورفعت آلياتُ الأمانة أكثر من 200 سيارة خربة وهيكلًا تالفًا من الشوارع والمواقف والساحات بالأحياء التي تسببت في تشويه المظهر العام، وشغل مواقف السيارات، وتحولها لمكبات للنفايات وبؤر لتجمع الحشرات.