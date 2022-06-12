200 سيارة خَرِبة وأطنان نفايات.. شاهد 100 مخالفة لإصحاح الطائف بيئيًّا

عززت أمانة الطائف، ممثلة في بلديات شرق وغرب الطائف، خطط العمل الميدانية في محاور النظافة والإصحاح البيئي، وتحسين المشهد الحضري والرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية، خلال الثلث الأول من شهر ذو القعدة، بزيادة أعداد الآليات والعمالة، والمراقبين وفِرَق الرصد والمعالجة.
وأوضحت الأمانة أن البلديات، عَمِلت بجهد مضاعف لتحقيق مستويات أداء مرتفعة في هذه المحاور؛ بما يضمن توفير بيئة مريحة للأهالي، ويعكس المظهر الحضاري للمدينة.. وأنجزت فِرَق العمل الميدانية رفعَ أكثر من 80 طنًّا من مُخَلفات البناء والمخلفات الصلبة ومخرجات المنازل من النفايات.
كما نفّذت فِرَق الإصحاح البيئي برامج تشغيلية مطورة للرش الضبابي لشوارع أحياء شرق وغرب الطائف، ورش حاويات النفايات، شملت أكثر من 12 ألف حاوية نفايات، ومعالجة 10 مستنقعات ومواقع لتجمع المياه الراكدة؛ وذلك من خلال فِرَقٍ عملت على مدار الساعة، تهدف إلى القضاء على بؤر التكاثر الحشري.
وبيّنت الأمانة أنها دعمت برامج تحسين المشهد الحضري بأحياء شرق وغرب الطائف بفِرَق عمل إضافية لتسريع وتيرة الإنجاز برصد التشوهات ومعالجتها، ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرارها، ورفعت آلياتُ الأمانة أكثر من 200 سيارة خربة وهيكلًا تالفًا من الشوارع والمواقف والساحات بالأحياء التي تسببت في تشويه المظهر العام، وشغل مواقف السيارات، وتحولها لمكبات للنفايات وبؤر لتجمع الحشرات.
وضبطت فِرَق الرقابة البلدية بالفروع أكثرَ من (100) مخالفة للاشتراطات البلدية خلال الجولات الرقابية المكثفة لتعزيز سلامة وجودة المعروضات، وضمان الامتثال بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التخضير وأثناء العمل، التي شملت المطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الحلاقة والمستودعات الغذائية، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة المباشرة مع المستهلك، وتجاوزت الأنشطة التي تمت زيارتها خلال الحملات الميدانية، أكثرَ من 5000 مرفق تجاري وغذائي في نطاق بلدية شرق وغرب الطائف.