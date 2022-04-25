200 مليون القيمة السوقية للإبل المهيأة لتحقيق المركز الأول بمهرجان المؤسس

وقال الدبوس في لقاء مع مفيد النويصر في برنامج "من الصفر "على قناة mbc: "لو رغب رجل أعمال لم يسبق له أن اقتنى إبلاً وأراد دخول المهرجان مثل ما أنا أرغب أشتري نادي أرسنال ولا أشتري مانشستر يونايتد وأنا أعرف أن المنقية الفلانية هذه مميزة تأخذ المركز الأول، وأود أن أمتلكها من أجل الفوز والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأخذ الجوائز من أيديهم الكريمة، فإن القيمة لن تقل عن 200 مليون ريال.