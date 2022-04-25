200 مليون القيمة السوقية للإبل المهيأة لتحقيق المركز الأول بمهرجان المؤسس

كشف مالك ندر الصفر دبوس الدبوس أن القيمة السوقية للإبل المهيأة لتحقيق المركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليون ريال في جميع الألوان كمتوسط للقيمة المالية، وهذه الحقيقة المشاهدة لقيمة الفرديات بسبب نجاح المهرجان وتميزه.
وقال الدبوس في لقاء مع مفيد النويصر في برنامج "من الصفر "على قناة mbc: "لو رغب رجل أعمال لم يسبق له أن اقتنى إبلاً وأراد دخول المهرجان مثل ما أنا أرغب أشتري نادي أرسنال ولا أشتري مانشستر يونايتد وأنا أعرف أن المنقية الفلانية هذه مميزة تأخذ المركز الأول، وأود أن أمتلكها من أجل الفوز والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأخذ الجوائز من أيديهم الكريمة، فإن القيمة لن تقل عن 200 مليون ريال.
وأضاف بقوله: "إن الجائزة جزء من المردود وهذا يشكر عليه النادي؛ لأنه شيء مشجع للبادية، لكن المردود الكبير الذي دخل عليها الآن منقيتك لها قيمة إيجارية، اليوم أنا مستعد أدفع 20,000,000 مليون ريال في أي منقية تأخذ الأول في قعدان تأجرت 3,000,000 مليون ريال وقيمتها 10,000,000 مليون يدخلك 3,000,000 مليون ريال بالسنة، فأين ترى الاستثمار هذا في هذه المدة؟ خلال 3 ساعات فقط فأنت تشارك فيها وتأخذ نقاطها هذه المدة".
وواصل: "وأعتقد لا يوجد مثل هذا الاستثمار المجزي والسريع فالمردود المالي للمستثمر في الإبل بسبب الإيجار أصبح موجوداً وهو شيء رسمي مثل أي قطاع اقتصادي سواء في العقار أو المواصلات أو النفط والغاز، الآن البنيات التحتية للنفط والغاز تؤجر ويدفع لها إيجار، الآن الإبل أصبح لها قيمة إيجارية ومستمرة مستمدة من مهرجان الملك عبدالعزيز".
وتابع: "لو تذهب لدبوس الدبوس تقول له سيكون لك المبلغ المالي وأرباح معينة وتبيع ندر الصفر فلا يوافق حتى لو يتم وزنها ذهباً، فمن الممكن أن يبيع من أطراف الحلال لكن من الصفر فهذا مستحيل".