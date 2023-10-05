"البديوي": ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يأتي ضمن الرؤية الطموحة لقيادتها

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه لتقدم المملكة العربية السعودية بالترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مشيراً إلى أن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.