"البديوي": ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 يأتي ضمن الرؤية الطموحة لقيادتها

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه لتقدم المملكة العربية السعودية بالترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، مشيراً إلى أن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.
وأكد "البديوي" أن هذا الترشح يؤكد على القدرات الكبيرة والعالية للمملكة العربية السعودية في استضافة مثل هذه الفعاليات، ويدل على المكانة العالية لها في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية.
واختتم تصريحه بتمنياته للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً كل التوفيق والنجاح في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.