محافظ الأحساء يلتقي منسوبي المؤسسة العامة للري في جلسته الأسبوعية "الثلاثائية"

وقد تخلل هذا اللقاء تقديم عرض مرئي تاريخي يحكي نشأة مشروع الري والصرف بالمحافظة، الذي افتُتِحَ برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك فيصل -رحمه الله- ونُفذ من قبل شركة (فيليب هولزمان) بعد دراسة تفصيلية من شركة (واكوتي الاستشارية)، وبدأ تشغيله رسميًّا عام 1971م، حتى وصل هذا المشروع التنموي الوطني إلى صورته التكاملية متمثلًا في مؤسسة عامة للري على مستوى المملكة، كما تناول هذا العرض النقلة النوعية التقنية المتمثلة في عملية التحول الرقمي، بتصميم قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة على برنامج (ArcGIS Pro)، بأعلى المعايير المتبعة لدى شركة (ESRI) في تصميم قواعد البيانات الجغرافية؛ ليتاح دخولها من قبل المختصين في المؤسسة وفروعها؛ تسهيلًا لهم في عملية البحث واسترجاع البيانات والرقي بمستوى خدمة المستفيد.