غابة خيرة في الباحة.. وجهة جاذبة بين أحضان الطبيعة

تعدّ غابة خيرة من أهم المواقع السياحية وأبرزها ووجهة يقصدها الزائرون من أبناء منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام.
وتقع الغابة في محافظة بني حسن المتربعة على أعالي جبال السراة لينحدر شلالها راسماً لوحة من الجمال الطبيعي ممتداً إلى باطن الوادي.
وتضم غابة خيرة متنزه الأمير مشاري بن سعود، وعديداً من المدرجات الزراعية التي تحفظ كثيراً من مخزون المياه بعد هطول الأمطار وتزوّد شلال خيرة أو ما يُسمى ببئر القلت بالمياه منذ قديم الزمان حتى وقتنا الحالي.
وتحوي الغابة حديقة الشلال التي تقع على مساحة 22 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 7 آلاف متر مربع، كما تحتوي على 9 جلسات، إضافة إلى شلال وبحيرتيْن مائيتين، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وممراً بطول 800 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، وعدد 50 موقف سيارة.