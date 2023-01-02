غابة خيرة في الباحة.. وجهة جاذبة بين أحضان الطبيعة

وتحوي الغابة حديقة الشلال التي تقع على مساحة 22 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 7 آلاف متر مربع، كما تحتوي على 9 جلسات، إضافة إلى شلال وبحيرتيْن مائيتين، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وممراً بطول 800 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، وعدد 50 موقف سيارة.