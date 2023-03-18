بعد غروب شمس اليوم السادس.. لا أثر لـ"رؤى" مفقودة سيول مشلحة

وغربت شمس اليوم السادس على فَقْد قرية مشلحة الطفلة رؤى، التي جرفتها السيول يوم الاثنين الماضي بالقرية، وعُثر على باقي أفراد إخوتها المفقودين، وهم طفل وطفلتان، بينما يتواصل البحث عن رؤى حتى هذا الوقت.