"حاول وبتوصل".. "الصحة" تطلق مبادرة جديدة للإقلاع عن التدخين

وتطرح المبادرة عدة طرق تسهّل على المدخنين والمدخنات الإقلاع عن التدخين، وذلك عبر زيارة عيادات الإقلاع عن التدخين بشكل حضوري وافتراضي -عن بُعد- كما يتاح الحجز في العيادات عبر تطبيق صحتي أو الاتصال على 937.