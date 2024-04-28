أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر -رحمه الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.
وأدّى الصلاة مع سموه: الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدّم أمير الرياض العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت أسرة بن معمر عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.