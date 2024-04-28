أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر

وأدّى الصلاة مع سموه: الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين.