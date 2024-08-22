تطبيق ساسكو.. إطلاق خدمة المحطات المتحركة

في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق التطور والابتكار في قطاع خدمات الوقود؛ أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو، عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق "ساسكو" الرسمي وهي خدمة "المحطات المتحركة"؛ حيث تعد هذه الخدمة إضافة مميزة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدّمها ساسكو، وتهدف إلى تحسين تجربة مستخدميها وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية؛ في خطوة نحو المستقبل، وتقدم خدمة المحطات المتحركة خيارًا مبتكرًا للعملاء الذين يبحثون عن الراحة والمرونة في استخدام خدمات التزود بالوقود للمركبات بدلًا من زيارة المحطات الثابتة.