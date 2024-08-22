تطبيق ساسكو.. إطلاق خدمة المحطات المتحركة

في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق التطور والابتكار في قطاع خدمات الوقود؛ أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو، عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق "ساسكو" الرسمي وهي خدمة "المحطات المتحركة"؛ حيث تعد هذه الخدمة إضافة مميزة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدّمها ساسكو، وتهدف إلى تحسين تجربة مستخدميها وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية؛ في خطوة نحو المستقبل، وتقدم خدمة المحطات المتحركة خيارًا مبتكرًا للعملاء الذين يبحثون عن الراحة والمرونة في استخدام خدمات التزود بالوقود للمركبات بدلًا من زيارة المحطات الثابتة.
ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من طلب خدمة "المحطات المتحركة" من خلال تطبيق "ساسكو" للوصول إلى مواقعهم، سواء كانوا في منازلهم أو أماكن العمل أو خلال رحلاتهم.
وتعتبر هذه الخطوة من شركة ساسكو مواكبة للتطورات التكنولوجية والاحتياجات المتزايدة للعملاء في وقتنا الحالي بتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في خدمة العملاء، وتبرهن ساسكو على التزامها الدائم بتقديم الأفضل وتعزيز تنافسيتها في السوق نحو هدف تحقيق التطور والابتكار في قطاع خدمات الوقود، وتلبية احتياجات العملاء بأعلى معايير الجودة.. ساسكو لنا الريادة.