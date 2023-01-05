بعد توجيه "التعليم".. جامعة الإمام تستعد لإغلاق مراكز اختبار الانتساب المطور

وأشار إلى أن البرامج المدفوعة البديلة برسوم دراسية تُحَصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، فإن المقصود بالبرامج التي يتم تحصيل رسوم عليها من قِبَل الجامعات هي برامج الدراسات العليا والدبلومات فقط، أما برامج البكالوريوس فلا يجوز لأي جامعة أن تفرض رسومًا عليها إلا بعد الرفع عن ذلك للوزارة وأخذ الموافقة اللازمة.