هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تضبط أكثر من 900 مخالفة في 2023

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة تمثلت في الرعي من دون تصريح، والتخييم غير المصرح، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في الأماكن غير المخصص لها، وحيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية قامت بجولات ميدانية لرصد المخالفات تجاوزت 5400 جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من مليون كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.