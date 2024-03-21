محليات

دوريات المجاهدين بجدة تضبط مواطنين اثنين لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.. وتم إحالتهما لجهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بجدة تضبط مواطنين اثنين لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، من القبض على مواطنين اثنين، لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتفصيلاً، أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جدة
الإدارة العامة للمجاهدين
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

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