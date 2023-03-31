تدخل عاجل في "سلمان التخصصي" ينقذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية

وكان المعتمر العراقي عماد الدين العباس، قد أصيب بجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، بالقرب من محافظة الغزالة، 100 كم جنوب حائل، وتم إسعافه إلى مستشفى الغزالة العام، وعلى الفور تم تحويله، بعد عمل الإسعافات له، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وتم توسيع الشريان، وتركيب دعامة في الشريان الأيسر الأمامي، وخرج بصحة جيدة.