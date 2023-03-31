تدخل عاجل في "سلمان التخصصي" ينقذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية
أثنى معتمر عراقي، على الخدمات الصحية العالية والرعاية الطبية الفائقة التي تلقاها في مستشفى الملك سلمان التخصصي، عضو تجمع حائل الصحي، أثناء تنويمه في المستشفى بعد أن تعرّض لجلطة قلبية حادة وهو في طريقه إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة.
وكان المعتمر العراقي عماد الدين العباس، قد أصيب بجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، بالقرب من محافظة الغزالة، 100 كم جنوب حائل، وتم إسعافه إلى مستشفى الغزالة العام، وعلى الفور تم تحويله، بعد عمل الإسعافات له، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وتم توسيع الشريان، وتركيب دعامة في الشريان الأيسر الأمامي، وخرج بصحة جيدة.
وأوضح استشاري القسطرة القلبية الدكتور طارق سالم: "تم تشخيص الحالة بجلطة قلبية حادّة في الجدار الأمامي للقلب، وتم إعطاؤه العلاجَ اللازم في مستشفى الغزالة، ثم نقل المريض إلى مركز القلب بحائل، وتم بفضل الله استقبال المريض، وإدخاله قسطرة القلب، وبعمل قسطرة استكشافية تبيّن أن الشريان الأيسر الأمامي النازل مغلق بنسبة 99%، والحمد لله تم توسيع الشريان، وتركيب دعامة في الشريان الأيسر الأمامي".
ورفع المعتمر العراقي صادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يطيل عمره ويحفظه ويمنحه الصحة والقوة على ما توفره حكومة خادم الحرمين من رعاية واهتمام للمعتمرين، ومنها الرعاية الصحية.
وقال، بعدما أخبره الطاقم الطبي بتماثله للشفاء من الجلطة القلبية الحادة، وحجز تذكرة ليكمل أداء مناسك العمرة: "ما قصرتوا بالرعاية والعناية المركزة، والله يبارك بأعماركم".