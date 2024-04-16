"الأمل" تطلق نسختها الثالثة لدعم الشباب العربي المتميز إعلامياً

أعلنت مبادرة الأمل عن إطلاق نسختها الثالثة لدعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام، وذلك في دولة الإمارات -مدينة أبوظبي، خلال الفترة من 21-27 أبريل 2024، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والإعلاميات من عدة دول.
وأشارت الإعلامية أمل ملحم، مؤسس المبادرة، إلى أن المبادرة في نسختها الثالثة تختلف عن النسختين السابقتين، إعداداً وتميزاً، حيث تأتي والشباب العربي في أشد الحاجة للدعم والمؤازرة.
وأكدت الإعلامية ملحم أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع وصقل مهارات طلاب الإعلام المتميزين في كافة أنحاء العالم العربي لرؤية إعلامية متميزة، عبر انتقاء مجموعة من الطلاب المتميزين العرب سنوياً وتعريفهم بالمدارس الإعلامية المختلفة، فيما سيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى أهم المؤسسات الإعلامية على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة إلى تنسيق ورش عمل لزيادة خبراتهم وتوسيع آفاقهم.
وتضم المبادرة لجنة تحكيم من نخبة الإعلاميين والإعلاميات والأكاديميين. حيث عبرت الإعلامية جمانة الشامي، عضو لجنة التحكيم عن شكرها وتقديرها للقائمين على هذه المبادرة الرائدة لاختيارها ضمن لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة.
وأشارت إلى أن كل خبراتها الإعلامية ستضعها تحت تصرف اللجنة، من أجل المشاركة في إنجاح فعاليات المبادرة، التي تعد نموذجاً للعمل الإعلامي الجماعي المتميز، والذي يستهدف صقل الخبرات العربية في المجال الإعلامي، حيث يمثل الإعلام السلطة الرابعة.
يذكر أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً من خلال إطلاق النسختين السابقتين، حيث انطلقت الأولى في عام 2022، فيما انطلقت النسخة الثانية من المبادرة في عام 2023، وقد حُظيت المبادرتان بمتابعة عربية وعالمية واسعة، تم من خلالهما ترسيخ مفهـوم "العطاء" وكذلك مفهوم "الأمل".