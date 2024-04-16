"الأمل" تطلق نسختها الثالثة لدعم الشباب العربي المتميز إعلامياً

يذكر أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً من خلال إطلاق النسختين السابقتين، حيث انطلقت الأولى في عام 2022، فيما انطلقت النسخة الثانية من المبادرة في عام 2023، وقد حُظيت المبادرتان بمتابعة عربية وعالمية واسعة، تم من خلالهما ترسيخ مفهـوم "العطاء" وكذلك مفهوم "الأمل".