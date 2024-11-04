الأول من نوعه بالمملكة.. "جمعية إعلاميي الحدود الشمالية" تنظم فعاليات "ملتقى الإعلام والقانون"

ويبحث الملتقى -الذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة- العلاقات الوثيقة بين الإعلام والقانون، وأخلاقيات العمل الإعلامي والمواثيق الإعلامية والقوانين ذات الصلة بالإعلام في المملكة، في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية.