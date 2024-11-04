الأول من نوعه بالمملكة.. "جمعية إعلاميي الحدود الشمالية" تنظم فعاليات "ملتقى الإعلام والقانون"

برعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنطلق اليوم فعالياتُ ملتقى الإعلام والقانون الذي تُنَظمه جمعية إعلاميي المنطقة خلال الفترة 2- 4 جمادى الأولى الجاري.
ويشارك في الملتقى عدد من المحامين والمستشارين القانونيين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.
ويبحث الملتقى -الذي يُعَد الأول من نوعه على مستوى المملكة- العلاقات الوثيقة بين الإعلام والقانون، وأخلاقيات العمل الإعلامي والمواثيق الإعلامية والقوانين ذات الصلة بالإعلام في المملكة، في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية.
وتنطلق أولى جلسات الملتقى غدًا، بورشة عمل بعنوان: "القانون وفق رؤية المملكة 2030"، وورشة عمل: "أثر القانون على الإعلام"، و"مخالفات النشر الإلكتروني"، وتُختَتم بورشة عمل "الاختصاص القضائي للقضايا".