"التأمينات الاجتماعية" تشارك في معرض التسويق والتجارة الإلكترونية

تأتي مشاركة المؤسسة عبر تسليط الضوء على نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما توجد في جناح توعوي بمقر المعرض، يتضمن الإمكانيات اللازمة كافة لتقديم رسالتها التوعوية للزوار من خلال تعريفهم بالمؤسسة ونظامها التأميني وما يقدمه من خدمات ومنافع لأصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين، إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوار؛ وذلك تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة في تعزيز رضا عملائها والتواصل الفعال معهم ومد جسور التواصل مع أصحاب العمل والفئات التي تخدمها المؤسسة.