تدشين حملة "55 قلبك بخير" على هامش مؤتمر لجمعية القلب السعودية والخليجية

من جهته، أكد الدكتور وليد الحبيب رئيس جمعية القلب السعودية، أهمية المبادرات التعاونية مثل هذه، قائلًا: "إن معالجة أمراض القلب والأوعية الدموية، تتطلب جهودًا موحدة، ومن خلال التعاون مع "أمجن" وجمعية القلب السعودية؛ نسعى لإحداث تأثير دائم على صحة سكان المملكة من خلال الحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بارتفاع الكوليسترول".