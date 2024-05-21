"الغاط" و"وعد الشمال" يعزّزان هدف توفير "50%" من الطاقة المتجددة عبر الرياح والكربون بحلول 2030م

وحقّق مشروع الغاط رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح؛ حيث بلغت التكلفة "1.56558" سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة؛ ما يعادل "5.87094" هللة لكل كيلوواط ساعة، كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة "1.70187" سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة؛ ما يعادل "6.38201" هللة لكل كيلوواط ساعة.