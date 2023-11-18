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الطائف.. القبض على شخصين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و15,007 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الطائف.. القبض على شخصين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و15,007 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(15,007) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محافظة الطائف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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