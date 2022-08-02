يستمر 6 أشهر.. "أسواق السمك" بالشرقية تستقبل باكورة موسم صيد الروبيان

وأشار المطيري إلى أن موسم الروبيان في عام 2020م شهد إنتاج 13810 أطنان مقارنة بالعام الماضي 2021م حيث وصل الإنتاج إلى 15567 طناً بنمو متزايد، متمنياً أن يشهد هذا الموسم نمواً متزايداً في إنتاج ونوعية الروبيان، مشدداً على الصيادين الالتزام بفترة الحظر الذي فرضته الوزارة على صيد الروبيان.