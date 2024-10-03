في 10 منشآت.. تدشين برنامج لتدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات بمحايل عسير

وأكدت عميدة الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، منى بنت حامد الشهري، أهمية توعية النساء حول الصيانة الوقائية والدورية للسيارات؛ مشيرة إلى الأثر الإيجابي للمبادرة في المجتمع المحلي. كما وجّهت الشكر لجميع القائمين على المبادرة وفِرَق العمل المتميزة في مختلف المنشآت؛ مُشيدةً بحاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات التي تدعم تمكين المرأة، وتعزز من قدراتها في المجالات التقنية.