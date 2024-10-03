في 10 منشآت.. تدشين برنامج لتدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات بمحايل عسير

في إطار تعزيز التعاون بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة عسير، وكل القطاعات الحكومية بالمنطقة؛ تم تدشين "برنامج تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات".
ويأتي هذا البرنامج تلبيةً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وتم تنفيذ المبادرة في 10 منشآت بالمنطقة، واستمرت على مدار أربعة أيام.
وشاركت الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، في التنسيق والتسجيل والتنظيم، بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بمحايل؛ مما أسهم في تقديم دعم فعال للمتدربات خلال فترة البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى زيادة وعي السيدات وتثقيفهن في مجالات الصيانة التقنية والمهنية، وقد شهد إقبالًا كبيرًا من الموظفات في القطاعات الحكومية ومن سيدات المجتمع.
وأكدت عميدة الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، منى بنت حامد الشهري، أهمية توعية النساء حول الصيانة الوقائية والدورية للسيارات؛ مشيرة إلى الأثر الإيجابي للمبادرة في المجتمع المحلي. كما وجّهت الشكر لجميع القائمين على المبادرة وفِرَق العمل المتميزة في مختلف المنشآت؛ مُشيدةً بحاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات التي تدعم تمكين المرأة، وتعزز من قدراتها في المجالات التقنية.