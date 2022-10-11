لمدة أسبوعين.. جامعة طيبة تعلن بدء القبول للسنة التأهيلية للصم وضعاف السمع

وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن السنة التأهيلية مخصصة للطلاب الصم وضعاف السمع من خريجي الثانوية العامة، بمعدل 36 ساعة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن استحداث السنة التأهيلية بالجامعة، يهدف أيضًا إلى تأهيلهم تأهيلًا أكاديميًّا من خلال تطوير مهاراتهم اللغوية ومهارات التعليم الجامعي؛ للإسهام في انتقالهم ببرامج التعليم العالي، وزيادة قدرتهم على الاندماج مع البيئة الأكاديمية بشكل مرن وإيجابي.