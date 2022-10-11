لمدة أسبوعين.. جامعة طيبة تعلن بدء القبول للسنة التأهيلية للصم وضعاف السمع

أعلنت جامعة طيبة عن بدء التسجيل في السنة التأهيلية للطلبة الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي ابتداء من 13/ 3/ 1444هـ ولمدة أسبوعين؛ وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي، لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب الصم وضعاف السمع وتحسين مستوى المهارات اللغوية والأكاديمية، بالإضافة إلى تحقيق الانتقالية من بيئة التعليم الثانوي إلى المستوى الجامعي، وتحقيق استشراف الاحتياجات والأوليات المستقبلية لنجاح التحاق الطلبة الصم وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.
وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن السنة التأهيلية مخصصة للطلاب الصم وضعاف السمع من خريجي الثانوية العامة، بمعدل 36 ساعة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن استحداث السنة التأهيلية بالجامعة، يهدف أيضًا إلى تأهيلهم تأهيلًا أكاديميًّا من خلال تطوير مهاراتهم اللغوية ومهارات التعليم الجامعي؛ للإسهام في انتقالهم ببرامج التعليم العالي، وزيادة قدرتهم على الاندماج مع البيئة الأكاديمية بشكل مرن وإيجابي.
ويُشترط للقبول في البرنامج أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن (80%) لخريجي معهد الأمل وبرامج الدمج للصم وضعاف السمع، ولا يقل عن (70%) لمدارس التعليم العام، وأن يجتاز اختبار القبول للسنة التأهيلية للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة القبول مع التفرغ التام للدراسة.