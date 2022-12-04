السعودية تضع يدها على كأس العالم من خلال بطلها العالمي يزيد الراجحي للمرة الثانية

كان يزيد متعطشاً للمزيد من المنصات كي يضمن حسم لقبه العالمي الثاني مبكراً قبل أن يتوجه للجولات العربية الختامية ولكن تغيّر مسار الرحلة فجأة من باها بولندا عندما إحترقت سيارته بالكامل بشكل مفاجئ خلال مجريات المرحلة الأولى، وبفضل العناية الإلاهية نجى يزيد من هذه الحادثة المرعبة فيما تعرض ملاحه مايكل اور لكسرين في ساقه الأيمن بعد قفزه من السيارة وهي في حركة هرباً من ألسنة اللهب التي كادت أن تحرقه ولم يتمكن من المشاركة بجانب يزيد في الجولات المتبقية وذلك لإكمال تعافيه.