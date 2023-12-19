شركة الرمز للعقارات تُطلق المخطط العام لمشروع مسيل

ويقع مشروع مسيل في حي حطين، ويوفر مساحة تأجيرية رحبة، تتجاوز 30.000م2 متوزعة على 10 مبانٍ مكتبية، كما يتضمن مساحة خدمية، تصل إلى 2000م2، وتشمل متاجر وكافيهات ومطاعم محلية وعالمية، إلى جانب مسطحات خضراء ومسارات للمشاة والتجول؛ وهو ما يعزز من المشروع كقِبلة مميزة للشرائح المختلفة.