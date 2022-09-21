"حواء القرني": بلادنا تمرُّ بأزهى أيامها خيرًا وأمنًا واستقرارًا

أكدت الكاتبة الدكتورة حواء بن محمد القرني أن ذكرى اليوم الوطني تمرُّ ببلادنا خلال هذه الأيام والشعب السعودي يعيش أزهى أيامه؛ بفضل ما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -رعاهما الله-.
وقالت الدكتورة حواء القرني: "تتجدَّد الأفراح والاحتفالات بمدن ومحافظات السعودية كافة احتفالاً صادقًا بذكرى اليوم الوطني الـ92؛ إذ نسترجع فيها ذكرى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، الذي أسس كيان السعودية المتين الشامخ، الذي يعتز به كل أبناء الشعب السعودي؛ لذا يحق لنا جميعًا نحن المواطنين أن نرد لقادتنا الدَّين؛ لأنهم حفظوا لنا كيان وطن تتجسد فيه كل معاني التآزر والتآخي والتضافر".
وأشارت إلى أن الاحتفال الحقيقي بمعانيه السامية يتمثل في القفزة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها بلادنا الآن، وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء؛ وذلك بفضل رؤية السعودية 2030 التي يشرف على تنفيذ برامجها بصورة مباشرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وتحت توجيهات قائدنا ووالدنا الملك سلمان؛ إذ آتت الرؤية بثمارها خيرًا وفيرًا؛ وهذا أكبر دليل على سلامة الرؤية، وبُعد نظر قادتنا. وسيتواصل -بإذن الله- هذا العطاء الثري إلى أجيالنا المقبلة.
وعن دور المرأة ومشاركتها في مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة قالت الكاتبة حواء القرني: "إن المرأة السعودية بفضل ما وجدته من أدوات التمكين، ورعاية وعناية، بصورة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أصبحت شريكة في كل تفاصيل الإنجازات، التي حدثت -وما زالت تحدث- في بلادنا الحبيبة؛ لذا كان لا بد لها من أن تقابل هذه الرعاية والعناية، والوفاء بوفاء، والعطاء بعطاء أكثر.. حفظ الله بلادنا وقادتنا وولاة أمرنا، وسدد على الخير خطاهم.. ومزيدًا من الإنجازات في العهد الزاهر لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".