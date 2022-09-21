"حواء القرني": بلادنا تمرُّ بأزهى أيامها خيرًا وأمنًا واستقرارًا

وعن دور المرأة ومشاركتها في مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة قالت الكاتبة حواء القرني: "إن المرأة السعودية بفضل ما وجدته من أدوات التمكين، ورعاية وعناية، بصورة خاصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أصبحت شريكة في كل تفاصيل الإنجازات، التي حدثت -وما زالت تحدث- في بلادنا الحبيبة؛ لذا كان لا بد لها من أن تقابل هذه الرعاية والعناية، والوفاء بوفاء، والعطاء بعطاء أكثر.. حفظ الله بلادنا وقادتنا وولاة أمرنا، وسدد على الخير خطاهم.. ومزيدًا من الإنجازات في العهد الزاهر لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".