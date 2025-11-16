"ياقوت" من "زين السعودية" تفوز بجائزتين خلال حفل "SMARTIES KSA 2025"

حصدت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، جائزتين مميزتين خلال احتفال "SMARTIES KSA 2025"، الذي نظمته جمعية التسويق على الأجهزة المحمولة (MMA SMARTIES) في مدينة الرياض. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لإستراتيجية "ياقوت" الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال المنتجات الرقمية المبتكرة في المملكة، كما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي الشامل بالمملكة، وتعزيز الشمول التقني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد على نهج "ياقوت" في تقديم تجارب رقمية متكاملة تتمحور حول العميل وترسيخ مكانتها من خلال حلول تسويقية نوعية ومبتكرة تسعى إلى جعل تجربة الاتصالات أكثر سهولة ومرونة وارتباطاً بالاحتياجات الحقيقية للمستخدمين.