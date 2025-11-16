"ياقوت" من "زين السعودية" تفوز بجائزتين خلال حفل "SMARTIES KSA 2025"

حصدت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، جائزتين مميزتين خلال احتفال "SMARTIES KSA 2025"، الذي نظمته جمعية التسويق على الأجهزة المحمولة (MMA SMARTIES) في مدينة الرياض. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لإستراتيجية "ياقوت" الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال المنتجات الرقمية المبتكرة في المملكة، كما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي الشامل بالمملكة، وتعزيز الشمول التقني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويؤكد على نهج "ياقوت" في تقديم تجارب رقمية متكاملة تتمحور حول العميل وترسيخ مكانتها من خلال حلول تسويقية نوعية ومبتكرة تسعى إلى جعل تجربة الاتصالات أكثر سهولة ومرونة وارتباطاً بالاحتياجات الحقيقية للمستخدمين.
وفازت "ياقوت" بجائزة التسويق بالأداء (Performance Marketing) عن الفئة الفضية تقديراً لحملاتها التسويقية التي حققت نتائج ملموسة على مستوى الأداء والمبيعات وتحميل التطبيق، كما نالت جائزة رحلة العميل واستقطاب العملاء/ نظام إدارة علاقات العملاء (Customer Journey & Lead Generation / CRM) عن الفئة البرونزية، لتميزها في بناء رحلة عميل رقمية متكاملة عززت تجربة المستخدم ورفعت معدلات التفاعل والتحويل.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والابتكار في "زين السعودية" الأستاذة نجود الشهري: "يعكس فوز " ياقوت" بهذه الجوائز التزامنا الاستراتيجي بتقديم تجربة رقمية متكاملة تقوم على الابتكار، وتضع العميل في صميم رحلتنا نحو التحوّل الرقمي. حيث تقدم "ياقوت" منظومة رقمية متكاملة تمكّن المستخدم من التحكّم الكامل بتجربته، وتعكس فهماً عميقاً لاحتياجاته وتطلعاته، مما يجعلنا أقرب لكل عميل نعتز بثقته ونواصل تطوير حلول ترتقي بتجربته الرقمية."
ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة النجاح التي حققتها "ياقوت" خلال الأعوام الماضية، بعد فوزها سابقاً بالجائزة الذهبية والجائزة الفضية في جوائز "MMA SMARTIES" عن فئتي التأثير في السوق واستخدام التقنية، تقديراً لحملاتها التسويقية المبتكرة، ما يعكس ثباتها في تحقيق التميز وتقديم تجارب رقمية رائدة ترتكز على الابتكار ومتطلبات العملاء.