"الجلاجل" يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال جلسات اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين اليوم، أهمية الاستفادة من تجربة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد١٩)، التي أطلقت أثناء رئاسة المملكة لدول مجموعة العشرين عام 2020.
وأشار إلى دعم المملكة للجهود الدولية في الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها.
وكان "الجلاجل" قد استجاب لدعوة الرئاسة الهندية بإطلاق المبادرة العالمية للصحة الرقمية مشاركًا تجربة المملكة النوعية في التحول في الصحة الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد في كلمته إبان الإطلاق، ضرورة العمل المشترك من أجل التغطية الصحية الشاملة، وضمان إيصال الرعاية الصحية لمحتاجيها في كل مكان.
وشارك وزير الصحة في اجتماع وزراء الصحة والمالية المشترك؛ حيث ألقى كلمة المملكة، موضحًا أن المملكة تدعم عمل المجموعة المشترك، حاثًّا الجميع على ضرورة الاستفادة من صندوق الجوائح.
وشدد على أن هذا الصندوق يأتي بناءً على الجهود التي بدأت في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020 لسد الفجوة في تمويل الدول الأكثر حاجة.