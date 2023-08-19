"الجلاجل" يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال جلسات اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين اليوم، أهمية الاستفادة من تجربة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد١٩)، التي أطلقت أثناء رئاسة المملكة لدول مجموعة العشرين عام 2020.