ولي العهد يعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "الممر الاقتصادي الجديد".. تكامل اقتصادي وفرص عمل

وأكّدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري بتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تمّ الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.