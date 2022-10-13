"الزكاة والضريبة والجمارك" تشارك في معرض "ريستاتكس" جدة العقاري

شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معرض "ريستاتكس جدة العقاري" المقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، من خلال تواجد العديد من المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية في المملكة.
وجاءت مشاركة الهيئة من خلال جناحها في المعرض لتُسلط الضوء على كل ما يهم المكلفين بضريبة التصرفات العقارية، والمعاملات العقارية الخاضعة لهذه الضريبة، والاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، وتوضيح الفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى استعراض أبرز التعديلات التي طرأت مؤخرًا على لائحة ضريبة التصرفات العقارية.
واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها الخدمات التي تُقدمها منصة ضريبة التصرفات العقارية، والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والتي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، كما شملت المشاركة في المعرض الرد على استفسارات الزوار، واستعراض الأسئلة الشائعة حول ضريبة التصرفات العقارية والإجابات عنها.
وتأتي مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معرض "ريستاتكس جدة العقاري" في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة وتبادل الخبرات من خلال الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبة الجمركية.