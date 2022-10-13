"الزكاة والضريبة والجمارك" تشارك في معرض "ريستاتكس" جدة العقاري

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها الخدمات التي تُقدمها منصة ضريبة التصرفات العقارية، والمتاحة عبر موقعها الإلكتروني، والتي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، كما شملت المشاركة في المعرض الرد على استفسارات الزوار، واستعراض الأسئلة الشائعة حول ضريبة التصرفات العقارية والإجابات عنها.